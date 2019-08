Nadat de Kansspelautoriteit onlangs boetes oplegde aan de gok- en sportweddenschapsites bwin en Unibet gericht op de Nederlandse markt, is de vraag of jij als gebruiker ook strafbaar bent. En hoe zit het dan eigenlijk met de Toto?

Deze maand kregen bwin en Unibet forse boetes opgelegd door de toezichthouder Kansspelautoriteit, omdat ze online gokdiensten aanbieden gericht op de Nederlandse markt. Zo moet Unibet 470.000 euro gestraf bwin moet 350.000 euro betalen. Legaal online gokken is dus niet mogelijk, of...?

Online gokken of op sportwedstrijden wedden

In Nederland moet je een vergunning hebben om een online kansspel, zoals casinospellen en sportwedstrijdweddenschappen, aan te bieden. Onder de huidige wetgeving is dat echter niet mogelijk. Doordat je bij Unibet en bwin onder meer met iDEAL kon betalen, was de toezichthouder van mening dat deze sites zich hiermee op de Nederlandse markt richten en deelde de boetes uit.

Uitzondering: Toto

Niettemin is er wel een uitzondering om op sportwedstrijden te wedden, namelijk de Toto. De Toto valt onder de Lotto die tot en met 2021 een vergunning heeft om sportprijsvragen te organiseren en mag die dus ook online aanbieden, aldus Nu.nl.

Ben jij strafbaar?

Als jij deelneemt aan kansspelen waar de aanbieder geen vergunning voor heeft, ben jij volgens de wet in overtreding. De Kansspelautoriteit laat echter weten dat ze niet achter deelnemers aan online kansspelen aangaat: "Wij richten ons in eerste instantie op de aanbieders van een illegaal kansspel, en niet op de spelers."

De toezichthouder laat wel weten dat de risico's bij de spelers liggen. Win je bijvoorbeeld een prijs maar je krijgt hem niet uitbetaald of uitgereikt, dan zal de Kansspelautoriteit je niet helpen.

Legaal online gokken in 2021

Waarschijnlijk komt er in 2020 een nieuwe wet waarbij aanbieders een vergunning kunnen aanvragen. Volgens de Kansspelautoriteit zullen dan in 2021 gok- en sportweddenschapsites legaal hun wed- en gokdiensten op de Nederlandse markt kunnen en mogen richten. Tot die tijd blijft het deelnemen aan een online kansspel waarbij de aanbieder geen vergunning heeft, verboden.