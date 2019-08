eSIM

De eSIM ("embedded SIM") is een zeer kleine simkaart die in een chip in het apparaat is ingebouwd. Via de simkaart kunnen meerdere abonnementen van verschillende providers worden gebruikt. Zo kan je in het buitenland makkelijk een tijdelijk data-abonnement nemen, zonder dat je een simkaart hoeft te verwisselen.

"In plaats van een simkaart in je telefoon te stoppen, download je een eSIM profiel op je telefoon. Dit doe je door het scannen van een QR-code nadat je een abonnement hebt afgesloten", aldus T-Mobile.

Klanten die een eSIM willen gebruiken, moeten daarvoor een QR-code scannen via de netwerkinstellingen op de telefoon. Daarmee wordt de eSIM gedownload en geactiveerd. Met een eSIM kunnen gebruikers twee telefoonnummers tegelijk op een telefoon gebruiken, dus ook twee verschillende abonnementen, bijvoorbeeld een zakelijk en een persoonlijk nummer.

T-Mobile vraagt voor het omwisselen van een normale simkaart voor een eSIM eenmalig 5,09 euro.



Ondersteuning

Apple ondersteunt de eSIM in de recente iPhone XS, XS Max en XR. Ook recente iPads en de Apple Watch ondersteunen de eSIM. Bij de Apple Watch is dat alleen het geval bij het duurdere stalen model, dat dankzij de eSIM een eigen internetverbinding heeft en ook zonder verbonden iPhone muziek kan streamen en kan bellen en chatten. De stalen Apple Watch is in Nederland nog niet te koop. T-Mobile ondersteunt de Apple Watch ook nog niet.

Google ondersteunt in zijn Pixel-telefoons ook de eSIM. De Pixel-toestellen worden niet officieel in Nederland verkocht, maar zijn wel via webwinkels te bestellen. Sinds 2017 biedt Truphone in Nederland ook 4G-databundels aan via de eSIM van Apple.