In juli bracht Google de app Gallery Go uit, een Lite- oftewel lichtere versie van Google Foto's waarmee je offline foto's kunt bewerken met kunstmatige intelligentie. Nu brengt Google een lichtere versie uit van zijn zoekmachine.

Google Go

Google Go neemt slechts 7 MB aan opslag in beslag en daarmee handig voor smartphones met weinig opslagruimte. De app is bedoeld voor Android-telefoons en vooral voor gebieden waar internet slecht bereikbaar is. Daarnaast is de app volgens Google maximaal 40 procent effici├źnter met het verwerken van zoekopdrachten. Hoewel de app is bedoeld voor opkomende markten, zegt Google dat het ook een uitkomst biedt voor andere gebieden waar het internet soms uitvalt.