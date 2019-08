Het is opvallend dat ons land tussen deze twee grote markten staat. Een belangrijke reden daarvoor is dat Nederland een goede digitale infrastructuur heeft, of "tech savvy" is, zoals een woordvoerder van Disney zegt. Een week na de komst in Nederland zal de dienst ook in Australië en Nieuw-Zeeland beschikbaar zijn.

Aanbod

Disney+ biedt een betaald abonnement zonder reclame en geeft klanten exclusief toegang tot een uitgebreide bibliotheek met de oude inhoud van Disney en Fox, evenals nieuwe, exclusieve tv-shows, films en documentaires. Zoals de live-action versie van Lady en de Vagebond en de Star Wars-spinoff The Mandalorian.

Onder het massamediabedrijf The Walt Disney Company vallen ook andere grote mediaconcerns als Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en 21st Century Fox. En, behalve die traditionele categorieën, biedt het ook alle 30 seizoenen van The Simpsons, een nieuwe aanwinst van Disney door de overname van Fox. Films en series die bij Disney horen, zoals Star Wars-films, zijn van Netflix gehaald.



Abonnementskosten

Disney+ gaat 7 euro per maand (of 69,99 euro per jaar) kosten, dat is een euro goedkoper dan concurrent Netflix. Voor die prijs is alles in hoge kwaliteit beschikbaar, zowel in HD als 4K. Bij Netflix kost dat respectievelijk 11 en 14 euro per maand.

Andere streamingdiensten

Dit voorjaar kondigde Apple de concurrentie met streamingdiensten aan te gaan door Apple TV+ dit najaar te lanceren. Netflix begon daar in 2013 in Nederland mee. Ook HBO, Videoland en Amazon hebben abonnementen om series en films te streamen.