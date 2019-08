Onderzoekers betwijfelden of Google de apps in de Play Store wel grondig genoeg onderzocht op schadelijkheid voor de gebruiker voordat ze gepubliceerd worden. Het beleid van de Play Store op dit punt is nu aangepast.

Google Play Store

Google's appwinkel, de Play Store, bevat miljoenen applicaties. De meeste zijn onschadelijk en vormen geen gevaar voor de eindgebruiker. Helaas zijn er ontwikkelaars die het niet zo nauw nemen als het aankomt op beveiliging, wat betreft de regels van de appwinkel. Het is verboden om een app met malware of phishing in de Play Store te plaatsen, zoals je mag verwachten, maar zijn er een aantal app-ontwikkelaars die deze regels overtreden. Onderzoek wijst namelijk uit dat een deel van de apps schadelijke bestanden bevat, terwijl Google beweert 'dat het de situatie onder controle heeft'.

De zoekgigant gaf aan de problemen serieus te nemen en alles op te lossen. De eerste actie van Google is geweest veel van de schadelijke apps uit de appwinkel te verwijderen. Het blijkt echter een structureel probleem te zijn dat je niet zomaar met een eenmalige actie kan oplossen. Vandaar dat Google het beleid van de Play Store heeft aangepast: de wachttijd bij het publiceren van de apps is verlengd. Daardoor ontstaat er de mogelijkheid om apps grondiger te inspecteren. Op die manier is de appwinkel beter beschermd tegen schadelijke apps.

Langere wachttijden

Volgens Google verlopen er ongeveer drie dagen tussen het moment dat de app is verzonden voor inspectie en de uiteindelijke publicatie. Voor de ontwikkelaars kwam het als een verrassing, omdat de melding pas verschijnt nadat de app al is verstuurd. Door deze beleidswijziging is het niet mogelijk om de release van een nieuwe app exact te plannen. Zodra de app is goedgekeurd, zal deze per direct beschikbaar zijn om te downloaden. Alle daaropvolgende updates verlopen normaal, dus zonder de langere aanlooptijd en met de mogelijkheid om ‘timed publishing’ te gebruiken.