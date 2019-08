Google heeft een flinke reeks Nest-apparaten in het assortiment, waarbij camera’s een belangrijke rol spelen. Op al deze apparaten is een statuslampje aanwezig, dat laat zien wat de camera aan het doen is. Google heeft in een e-mail aan gebruikers laten weten dat er veranderingen gepland staan voor hoe dit statuslampje werkt.



Instelling stauslampje

Op dit moment vind je in de instellingen nog een optie om het statuslampje uit te schakelen bij het opnemen van videobeelden of bij het live meekijken van de camera. Veel gebruikers hebben het lampje uitgeschakeld, om verschillende redenen. Door het lampje uit te zetten, is vanaf de buitenkant niet te zien dat de camera opneemt. Vooral in het donker kan het lampje de aanwezigheid van de camera verklappen. Inbrekers kunnen daarom ook duidelijker zien waar de camera hangt. Andere Nest-bezitters hebben het lampje uitgeschakeld, omdat de camera dienst doet als een soort babycamera en het lampje dan te fel of storend kan zijn.

Privacy

Google stelt dat ze uit privacyoverwegingen besloten hebben om het lampje nu altijd te laten branden, zodat iedereen in de buurt bewust is van het feit dat de camera aan het opnemen is. Wel heb je nog steeds de mogelijkheid om het lampje te dimmen, maar als er daadwerkelijk gefilmd wordt brandt het binnenkort altijd. De wijziging geldt voor alle Nest-camera’s. Wanneer de wijziging precies doorgevoerd wordt, is nog niet bekend. Volgens Google wordt de update op heel korte termijn uitgerold.

Reacties

Op diverse media, zoals op Google’s supportpagina’s, uiten gebruikers hun ongenoegen over deze verandering. Sommige bezitters geven aan bij aankoop bewust voor de Nest gekozen te hebben, omdat het lampje uit te schakelen is. Om de verandering tegen te gaan, kun je natuurlijk altijd wel het lampje met een stukje tape afdekken.