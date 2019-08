Apple riep in juni een aantal 15inch MacBook Pro’s terug, omdat de batterij brandgevaarlijk zou kunnen zijn. Deze MacBook Pro's zijn nu verboden op Amerikaanse vluchten, in Europa worden ook maatregelen verwacht.

Een aantal maanden geleden riep Apple een flink aantal MacBook Pro's met Retina Display terug die waren verkocht tussen september 2015 en februari 2017. Zo ging het alleen al in de VS om ruim 400.000 notebooks. Apple liet online weten dat eigenaars hun MacBook Pro konden terugsturen voor een gratis vervanging van de batterij. Er bestond namelijk de kans dat de batterij van deze MacBook Pro's oververhit zou kunnen raken en dus voor brandgevaar zou kunnen zorgen. Ook bleek recentelijk dat deze MacBook Pro's voor brandwonden zouden kunnen zorgen. De Amerikaanse FAA (Federal Aviation Administration) heeft nu besloten dat deze laptops niet meer mogen worden meegenomen op Amerikaanse vluchten.

Welke MacBook Pro wel en welke niet?

Begin vorige maand waarschuwde de FAA al diverse luchtvaartmaatschappijen en liet ook weten dat apparaten met batterijen die teruggeroepen zijn, niet aan boord van een vliegtuig genomen mogen worden. Omdat het lastig te zien is uit welk jaar een MacBook Pro komt, kun jij (en luchtvaartmaatschappijen) op de website van Apple kijken en het serienummer van een MacBook Pro invullen om te zien of je toestel mogelijk in brand kan vliegen. Ook hier vind je meer info hoe je dat doet.

Overigens lijkt het het erop dat het niet tot het Amerikaanse luchtruim beperkt blijft. Zo heeft de Europese reisorganisatie TUI ook al laten weten specifieke aankondigingen over de MacBook Pro te maken aan de gate en voor het opstijgen.