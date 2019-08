Zoalsd gebruikelijk kondigt Samsung in augustus haar nieuwe Galaxy Note-toestel aan. Het vlaggenschip is ditmaal in twee formaten beschikbaar: de Galaxy Note10 met 6,3inch en de Galaxy Note10+ met een 6,8inch-scherm.

Volgens Samsung moet een Galaxy Note-smartphone gebruikers in staat stellen om onder andere gemakkelijk tussen hun telefoon en pc te switchen, professionele video's vast te leggen en te bewerken en handgeschreven notities naar tekst te converteren. Het toestel is daarom vooral populair onder de zakelijke gebruikers, maar ook onder consumenten.

Galaxy Note10 en Note10+

Opvallend is dat de Galaxy Note beschikbaar is in twee formaten. De Galaxy Note10 beschikt over een 6,3inch FHD+scherm met Dynamic AMOLED Infinity-O, heeft een resolutie van 2280x1080 pixels (401ppi) en is HDR10+ Certified. Verder beschikt hij over 8GB RAM, 256 GB opslaggeheugen, drie camera's aan de achterkant en net als de Note10+ over Android 9. De Note10+ heeft een 6,8inch Quad HD+-scherm met 3040×1440 pixels (498ppi), is uitgerust met 12GB RAM en met 256GB of 512GB aan opslaggeheugen en heeft 4 camera's aan de achterkant.

Nieuwe en verbeterde mogelijkheden

De Galaxy Note10 beschikt over nieuwe en verbeterde productiviteitsmogelijkheden:

- Handschrift naar tekst: de Galaxy Note10 brengt nieuwe mogelijkheden naar de herontworpen, uni-body S Pen. Gebruikers kunnen nu notities noteren, hun handschrift direct omzetten in digitale tekst in Samsung Notes, notities aanpassen door handgeschreven notities te verkleinen of vergroten en exporteren naar verschillende formaten, waaronder Microsoft Word. In slechts een paar tikken kunnen samenvattingen van vergaderingen worden opgemaakt en gedeeld; de beste ideeën kunnen snel worden omgezet in bewerkbare documenten.

- Evolutie van de S Pen: met de S Pen Air actions voegt de Galaxy Note10 BLE-geactiveerde gesture controls toe aan de S Pen. Door de SDK open te stellen voor derden, biedt de S Pen Air actions mogelijkheden voor aanpasbare bedieningselementen, zodat gebruikers games kunnen spelen of hun favoriete applicaties kunnen gebruiken op de voor hen meest natuurlijke manier.

- Verbeterde DeX: de Galaxy Note10 breidt de mogelijkheden van Samsung DeX uit, waardoor gebruikers gemakkelijker kunnen schakelen tussen hun telefoon en een pc of Mac. Met een eenvoudige usb-verbinding kunnen gebruikers bestanden tussen apparaten slepen en neerzetten en hun favoriete mobiele apps gebruiken met een muis en een toetsenbord, terwijl ze hun gegevens veilig op hun telefoon bewaren met Samsung Knox.

- Link to Windows: de Galaxy Note10 integreert Link to Windows rechtstreeks in het quick panel. Met één klik maken gebruikers verbinding met hun Windows 10-pc. Daar kunnen ze meldingen zien, berichten verzenden en ontvangen en recente foto's bekijken zonder te pauzeren om naar hun telefoon te kijken.

Zowel content creators als alledaagse gebruikers kunnen met de Galaxy Note10 mooie video's en foto's te maken. Met een combinatie van geavanceerde beeldtechnologie en software tilt de Galaxy Note10 mobiele video- en fotografie naar een hoger niveau. Kijk voor meer informatie over premium videotechnologie, mobiel editen, Screen Recorder, AR/3D en Night Mode hier.

Daarnaast ondersteunt de Galaxy Note10+ Super Fast Charging, wat betekent dat gebruikers in slechts 30 minuten hun telefoon kunnen opladen om de hele dag mee te gaan. Ook komt Wireless PowerShare naar de Note, zodat je je Galaxy Watch, Galaxy Buds of een ander Qi-apparaat draadloos kunt opladen.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Note10 en Galaxy Note10+ zijn vanaf 23 augustus beschikbaar in de kleuren Aura Glow en Aura Black. De Galaxy Note10 met 8GB RAM/256GB heeft een verkoopadviesprijs vanaf € 949,-, de Galaxy Note10+ is verkrijgbaar in de versie met 12GB RAM/256GB vanaf € 1099,- en 12GB RAM/512GB vanaf € 1199,-.