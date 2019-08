Dit besturingssysteem, dat in het thuisland HongmengOS heet, was in eerste instantie ontwikkeld voor Internet-of-Things-toepassingen. Het werd al eerder genoemd als alternatief voor Android, mocht Huawei daar definitief geen gebruik meer van mogen maken. Vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China blijft nog steeds ongewis hoe lang Huawei Android nog kan gebruiken.

Volgens Huawei is HarmonyOS naast smartphones ook geschikt voor computers, slimme speakers, slimme horloges, VR-brillen en zelfs voor slimme systemen in auto's. Al die apparaten maken volgens Huawei gebruik van hetzelfde ecosysteem van apps, vergelijkbaar met Android en iOS.

Het besturingssysteem is volgens Huawei bovendien schaalbaar: het werkt zowel via trage verbindingen, voor bijvoorbeeld slimme lampen, als met 5G-verbindingen voor de komende generatie(s) smartphones.