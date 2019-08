Het Belgische Brubotics heeft de leiding over het Europese onderzoeksproject naar 'zachte' robots die 'pijn voelen' en zichzelf helen. Voor dat project is nu door de Europese Unie drie miljoen euro steun uitgetrokken.

BruBotics is het roboticacentrum van de Vrije Universiteit Brussel en voert de leiding over het onderzoek. Samen met universiteiten uit Cambridge, Parijs en Zwitserland en de Nederlandse polymeerproducent SupraPolix, wordt gewerkt aan dit onderzoek naar zichzelf reparerende robots.

Veel robots van de volgende generatie worden gebouwd met flexibele materialen, om fragiele voorwerpen met de nodige handigheid te kunnen manipuleren en om de veiligheid van mensen te garanderen. Omdat ze zacht zijn, kunnen ze mensen niet kwetsen. Maar daarmee zijn deze 'zachte robots' ook kwetsbaar voor barsten of scheuren die worden veroorzaakt door scherpe voorwerpen in de omgeving. De reparaties die dan nodig zijn, kosten vaak veel tijd en zijn daarom kostbaar.

Om dergelijke kostbare reparaties te voorkomen, willen de wetenschappers binnen dit zogenoemde SHERO-project technologieën ontwikkelen waarmee zachte robots zichzelf kunnen herstellen. Hiertoe zijn de onderzoekers op zoek naar zelfhelende materialen om de zachte robots mee te bouwen. Deze flexibele kunststoffen kunnen zichzelf volledig herstellen als ze beschadigd zijn.

Prof. Vanderborght, die het project leidt, legt uit: "Het doet ons uiteraard veel plezier dat we aan de volgende generatie robots kunnen werken. De afgelopen jaren hebben we al de eerste stappen gezet door zelfhelend materiaal voor robots te creëren. We willen dit onderzoek verderzetten en we willen er vooral voor zorgen dat de robots die in onze werkomgeving worden gebruikt veiliger, maar ook duurzamer zijn. Dankzij het zelfreparatiemechanisme van dit nieuwe soort robots kunnen complexe en dure reparaties tot het verleden behoren."