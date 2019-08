Een team studenten van de TU Delft zal op 13 augustus een verbeterde versie van het exoskelet presenteren. Nieuw in deze versie is de zijwaartse beweging van de heup, waardoor opzij stappen mogelijk is.

Exoskeletten zijn robotische harnassen, waarmee mensen met een dwarslaesie uit hun rolstoel kunnen opstaan en lopen. Het studententeam doet met dit nieuwe prototype mee aan een wedstrijd in Zwitserland, de Cybathlon. Dat meldt Omroep West.

"Om ervoor te zorgen dat het exoskelet in de toekomst op straat te zien is, moeten de bewegingsmogelijkheden van het exoskelet nog verbeteren. Mede hierom hebben we dit jaar een nieuw heupgewricht toegevoegd, waardoor zijstappen mogelijk is. Dit kan kunnen helpen bij het bewegen door een drukke winkelstraat. Daarnaast helpt de heup op lange termijn om het lopen met het exoskelet stabieler en natuurlijker te maken", zegt Jorick Kamphof, Team Manager van Project MARCH, tegenover de omroep.

Ook is het met deze verbeterde versie makkelijker geworden om aanpassingen te doen aan het exoskelet zodat de individuele wensen van gebruikers eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. "Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld grotere stappen wil maken, is dit voor ons nu gemakkelijk te implementeren," legt Kamphof uit. "Hierdoor kan er snel worden ingespeeld op de persoonlijke wensen van de gebruiker. Door het eenvoudige ontwerp, kunnen de onderdelen snel en makkelijk vervangen worden."

In de Cybathlon strijden mensen met een fysieke handicap met behulp van de modernste technische ondersteuningssystemen, zoals dus ook het exoskelet, tegen elkaar. Zij moeten dan obstakels die met een rolstoel of met de huidige exoskeletten niet of lastig te overwinnen zijn, zoals een trap en een schuine helling, overwinnen.