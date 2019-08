Na de berichten dat Amazon, Apple en Google mensen laten meeluisteren met gesprekken die met hun spraakassistenten worden gevoerd is er zoveel reuring ontstaan, dat de bedrijven hiermee – al dan niet tijdelijk – stoppen.

Amazon maakte als laatste van de drie techgrootheden bekend niet meer zomaar mee te luisteren. Het bedrijf meldde dat mensen met ingang van 1 augustus kunnen aangeven dat hun spraakcommando’s niet door mensen die voor het bedrijf werken, mogen worden beluisterd. Dat kunnen zij in de privacyinstellingen van Amazons assistent Alexa uitzetten.

Ook Google maakte bekend dat het, in Europa althans, stopt met het uitschrijven van gesprekken die mensen voeren met de Google Assistent. Nadat een Belgische klokkenluider Nederlandstalige audiofragmenten aan de Vlaamse omroep VRT had gestuurd, stak hierover een storm van protest op. Google zegt in ieder geval drie maanden lang geen transcripties te zullen maken van gesprekken met zijn spraakassistent.

En uiteraard kon Apple niet achterblijven en ook dit bedrijf stopt voorlopig met het meeluisteren van opnames die Siri maakt.