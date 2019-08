Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper in het tweede kwartaal van 2019. Een bijna even groot percentage (27) zoekt een wifi-hotspot om online te gaan en bijna een kwart zet in ieder geval dataroaming uit tijdens de vakantie om te hoge kosten te voorkomen.

Daarentegen vertrouwt bijna een kwart erop dat ze, dankzij de EU-regelgeving waarmee de roamingkosten werden afgeschaft, gewoon gebruik kunnen maken van hun Nederlandse bundels of prepaidtegoed zonder extra kosten.

Het thuis laten van de mobiele telefoon is voor vrijwel niemand meer een optie. Nog slechts 1 procent laat hem thuis. Er is ook een scherpe daling is te zien in het aantal mensen dat de mobiele telefoon alleen voor noodgevallen meeneemt op vakantie. In 2013 was dat nog 35 procent in 2013, in 2019 is dat nog maar 10 procent.

Het gebruik van een (gratis) wifi-hotspot op vakantie blijft ondanks de afschaffing van roamingkosten in de EU nog populair. Wel is er een duidelijke daling te zien ten opzichte van het hoogtepunt in 2015. Toen zei nog 37 procent van de Nederlanders hiervan gebruik te maken om te internetten, nu is dit nog 27 procent.