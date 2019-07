Een klokkenluider werkzaam voor Apple, vertelt aan de Britse krant The Guardian dat mensen die voor Apple werken, regelmatig Siri-opnames beluisteren om de antwoorden van Siri te beoordelen op een aantal onderdelen, zoals of Siri juist reageerde, of Siri kon helpen en of de spraakassistent opzettelijk of per ongeluk geactiveerd was.

Tussen de geluidsfragmenten die zij krijgen zit regelmatig vertrouwelijke medische informatie, opnames van mensen die seks hebben, drugsdeals en persoonlijke gesprekken.

Apple zegt dat de gegevens worden gebruikt ‘om Siri je beter te laten begrijpen’. Het bedrijf maakt echter niet expliciet duidelijk dat dit meeluisteren gebeurt door mensen die de gepseudonimiseerde opnames toegestuurd krijgen.

Tegen de Guardian zegt Apple: “Een klein deel van Siri-verzoeken wordt geanalyseerd om Siri en de dicteer-functie te verbeteren. Gebruikersverzoeken zijn niet gekoppeld aan het Apple ID van de gebruiker. Siri-antwoorden worden geanalyseerd in beveiligde faciliteiten en alle reviewers zijn verplicht zich te houden aan de strenge vertrouwelijkheidsvereisten van Apple. ”Het bedrijf voegt daaraan toe dat slechts een zeer klein deel, minder dan 1% van de dagelijkse Siri-activeringen, wordt gebruikt voor deze beoordeling en dat die fragmenten meestal slechts enkele seconden lang zijn.

De klokkenluider is er vooral bezorgd over dat Apple niet open is over deze gang van zaken, vooral omdat het regelmatig gebeurt dat Siri per ongeluk geactiveerd wordt. Siri kan, net als Google Assistant en Amazon Alexa, per ongeluk geactiveerd worden als de assistent zijn ‘naam’ Hey Siri hoort of denkt te horen. Volgens de klokkenluider is het geluid van een rits vaak een ‘trigger’ voor Siri.

Een belangrijk verschil met Google en Amazon is echter dat je bij die bedrijven nog kunt afzien van het gebruik van (delen van) de opnamefaciliteiten, terwijl dit bij Siri niet mogelijk is.