Websites in de EU moeten gebruikers expliciet vragen of zij gegevens met Facebook mogen delen via de like-knop op hun website. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist.

Het Europees Hof stelt: De beheerder van een internetsite die is uitgerust met de vind-ik-leuk-knop van Facebook, kan samen met Facebook verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en aan Facebook doorzenden van de persoonsgegevens van de bezoekers van zijn site.

Daarentegen is hij in beginsel niet verantwoordelijk voor de latere verwerking van die gegevens door Facebook alleen.

De like-knop op een webpagina stuurt gegevens over het internetgedrag en het IP-adres van bezoekers automatisch naar Facebook, ook als die knop niet wordt gebruikt en bezoekers van de website geen Facebook-account hebben. Daar stelt het Hof nu over dat bezoekers van een webpagina met zo'n knop vooraf op de hoogte gesteld moeten worden dat hun gegevens verzameld en gedeeld worden met Facebook en dat de eigenaar van de webpagina expliciet moet vragen of gebruikers daarmee akkoord gaan.

Het arrest betreft een zaak over een Duits bedrijf waartegen door een Duitse consumentenorganisatie een zaak was aangespannen vanwege het delen van privédata. Het gerecht waarbij de zaak aanhangig was gemaakt, had het Europees Hof verzocht om uitleg van bepalingen in de privacywetgeving die tot mei 2018 - toen de AVG van kracht werd - geldig was. Het is nu aan dat Duitse gerecht om een uitspraak te doen in deze specifieke zaak, maar het arrest van het Europese Hof kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven in de EU die een like-knop op hun pagina hebben.

Overigens zal dit voor Nederlandse websites geen gevolgen hebben. Een jurist gespecialiseerd in privacyzaken legt tegenover RTL Nieuws uit dat in onze cookiewetgeving deze toestemming al is ingebouwd. "Dit soort like-knoppen gelden als tracking cookies in Nederlandse cookiewetgeving. En daar had je al expliciet toestemming voor nodig."