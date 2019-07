Dat schrijft NU.nl op basis van berichtgeving van Apple Insider. De EEC is een Europese markttoezichthouder, waar Apple vaker nieuwe producten registreert.

Er zijn recent twee codenamen toegvoegd aan de database van de EEC, eerder waren er al vijf codenamen ingediend. Hoewel uit die codenamen van zeven apparaten niet af te leiden is dat het om iPads gaat, staat in de bijgaande tekst dat apparaten draaien op iPadOS 13.

Vermoedelijk zullen de nieuwe iPads dan ook in het najaar verschijnen, nadat iPadOS 13 officieel beschikbaar is. Bovendien gebeurt het vaker dat Apple nieuwe iPads in oktober presenteert.