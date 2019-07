De Samsung Galaxy Fold zal in september dan echt uitkomen. De opbouwbare telefoon zou al in mei worden uitgebracht, maar door problemen met het scherm werd dit uitgesteld

Begin deze maand meldde Bloomberg al dat Samsung de problemen met het opvouwbare scherm had weten op te lossen, nu schrijft Samsung dat de telefoon in september op de markt komt. Bovendien zou 'de gebruikerservaring' verder verbeterd zijn, onder meer door apps verder te optimaliseren voor gebruik met het opvouwbare scherm.

De Samsung Galaxy Fold zou oorspronkelijk al in mei van dit jaar uitkomen, maar recensenten die testexemplaren in handen hadden, meldden al snel problemen met het scherm. Zo was het niet bestand tegen het verwijderen van de beschermende folie en waren er ook problemen met de scharniertjes in het scherm.

De precieze datum waarop het toestel, dat zo’n € 2000,- gaat kosten, te koop zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Welke landen als eerste aan de beurt zijn is ook nog niet bekend.

