De Fraudehelpdesk verwerkte per maand ruim 80.000 phishingmails, maar dat mag niet (meer) zonder vergunning. En een vergunning - die door de AP wordt verleend - is nodig omdat dergelijke mails, maar ook sms-en, spooknota's en websites, (strafrechtelijke) gegevens over de verdachte(n) kan bevatten. En voor dergelijke strafrechtelijke informatie is volgens de AVG een vergunning nodig.

Een woordvoerder van de AP zegt tegen NOS dat "de Fraudehelpdesk zijn huiswerk niet op orde heeft". De Fraudehelpdesk schrijft in reactie hierop op zijn website: "We leggen vanaf nu geen informatie meer vast over mogelijk frauderende partijen en delen deze informatie niet meer met de politie als die daarom verzoekt. Daarnaast publiceren wij geen spooknota’s en nep-facturen meer op onze website. Het betekent ook dat we zijn gestopt met het geautomatiseerd ontvangen en publiceren van valse e-mails (phishingmails)."

"We respecteren het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens maar zijn ook teleurgesteld dat het belang van de fraudeur zwaarder lijkt te wegen dan dat van het slachtoffer. Toch roepen we burgers op om fraude vooral te blijven melden bij de Fraudehelpdesk. Onze medewerkers blijven melders binnen de mogelijkheden van de wet zo adequaat mogelijk helpen."

De Fraudehelpdesk, een onafhankelijke stichting met overheidssubsidie, zegt wel opnieuw een vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.