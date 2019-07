Googles internetbrowser Chrome gaat het voor websites lastiger maken om te achterhalen of mensen de browser in de incognitomodus bezoeken.

Dat schrijft Google in een blogpost.

Er zijn websites die gebruikmaken van een bepaalde functie in Chrome, waarmee zij kunnen zien of iemand die privémodus gebruikt. De functie die die webpagina’s daarvoor gebruiken is niet voor dat doel bedoeld en daar wil Google nu dan ook een einde aan maken. Eind juli wordt ene update uitgebracht waarmee dit gaatje gedicht zal worden.

Uitgevers gebruiken de optie nu om bijvoorbeeld vast te stellen of bezoekers mogelijk een betaalmuur willen omzeilen. Als een krant bijvoorbeeld een paar berichten gratis beschikbaar stelt, voordat je moet betalen voor de content, kun je de krantensite in kwestie ‘foppen’ door in privémodus de artikelen te lezen. Overigens kun je zo’n betaalmuur ook ontwijken door cookies te wissen.

Google stelt het privacybelang van zijn gebruikers hierin dus boven het belang van uitgevers.