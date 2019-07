Brandpunt+ onderzocht de locatiedata die dertig populaire Nederlandse iPhone-apps. Elf van de dertig apps willen toegang tot je locatie en van die apps werd nader bekeken hoe daarmee omgegaan wordt. Bekijk hiervoor ook het overzicht van welke apps wat doen met je locatiedata.

Negen van die elf apps peilen je locatie ook op de achtergrond, acht slaan ook locatiegegevens op. Van die acht die locatiegegevens opslaan, bewaren zes alleen de laatste locatie waar je bent geweest, ParkMobile en Telegraaf slaan echter veel meer op. De Telegraaf-app bleek op één van de onderzochte telefoons in zo’n twee maanden tijd maar liefst 376 keer de locatie te hebben gecheckt en opgeslagen, bij de andere testtelefoon was dat 268 keer. ParkMobile sloeg op de testtelefoons per maand gemiddeld 40 tot 50 keer locaties op, zonder dat er geparkeerd was.

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instelt.