Telecomproviders verkochten jarenlang abonnementen waarbij je voor heel weinig geld of zelfs gratis smartphone kreeg, maar verstopten de kosten van het toestel in het abonnement. De Hoge Raad heeft begin 2016 uiteindelijk bepaald dat dit niet mag. Een abonnement waarbij een smartphone is inbegrepen is toen dan ook aangemerkt als een vorm van koop op afbetaling.

De Consumentenbond stelt op zijn claimservice-website dat "Consumenten werden niet volgens de regels geïnformeerd over het feit dat het in werkelijkheid om een lening ging, dat ze wel degelijk voor het toestel betaalden. Ook als het toestel inmiddels was afbetaald, bleven telefoonproviders kosten inhouden voor rente en aflossing. Zonder dat klanten het wisten betaalden zij hierdoor te veel voor hun abonnement."

En aangezien de Hoge Raad heeft bepaald dat telefoonproviders consumenten met een all-in abonnement moeten compenseren, maar de providers daar vooralsnog niet toe bereid zijn, sleept de Consumentenbond hen dan ook voor de rechter om deze compensatie af te dwingen.

Iedereen die dan ook een dergelijk all-in-abonnement heeft afgesloten, waarbij de kosten voor het toestel niet separaat genoemd werden kan zich nog tot uiterlijk 1 september aanmelden om zijn of haar genoegdoening te claimen.