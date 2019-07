Op de High Tech Campus in Eindhoven rijdt de komende twee weken de eerste bezorgrobot van de Albert Heijn rond. Gedurende deze test kunnen studenten en medewerkers boodschappen bestellen via een app, waarna de robot de spullen komt brengen.

Dat schrijft RTL op zijn website.

Als gebruikers via de special app hun bestelling hebben geplaatst bij de Albert Heijn To Go op de campus, gaat niet alles automatisch: medewerkers plaatsen de bestelde goederen handmatig in het wagentje. Het wagentje rijdt vervolgens wel helemaal zelf naar de bezorglocatie, waar de kopers dan weer zelf hun spullen eruit moeten pakken.

De campus in Eindhoven is gekozen omdat het een afgesloten terrein is en zo'n autonoom wagentje nog niet de openbare weg op mag.

Het robotwagentje werd al in maart gepresenteerd tijdens een evenement van Emerce. Albert Heijn liet toen weten geen plannen te hebben de robotbezorger al snel op grotere schaal in te zetten.