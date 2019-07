Microsoft laat gebruikers dan zelf beslissen of ze uberhaupt nog een wachtwoord willen instellen op hun Wndows 10 -apparaat, zo schrijft het bedrijf in een blog. Het bedrijf stelt dat dit één van de manieren is waarop het bedrijf de beveiliging wil verbeteren en het aanmeldproces vereenvoudigen.

Naast aanmelden bij een Microsoft-account via gezichtsherkenning van een laptopcamera of via een vingerafdrukscanner, kun je er ook voor kiezen een pincode in te stellen. Volgens Microsoft is dat ook een veiliger methode (dan een wachtwoord), omdat de code lokaal wordt opgeslagen. Bij een serverlek komt je pincode dan niet in de openbaarheid, zoals dat bij een wachtwoord in zo'n geval wel gebeurt.

Overigens is het al langer mogelijk om in te loggen zonder enige vorm van beveiliging: je kunt immers instellen dat er geen wachtwoord of pincode nodig is om het systeem te openen.

Ook zal de optie om je telefoonscherm op je computer te tonen worden uitgebreid naar meer Microsoft Surface-laptops en wordt er een functie toegvoegd waarmee je eenvoudiger afspraken en herinneringen in je agenda kunt zetten.