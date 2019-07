Het sociale platform schrijft in een blogpost dat ze meer willen doen om pesten te voorkomen en om slachtoffers van pestgedrag meer mogelijkheden te geven om voor zichzelf op te komen.

De gebruikte artificiële intelligentie is getraind op het herkennen van woorden en zinssneden die gebruikt en gerapporteerd worden als pestgedrag. Als iemand mogelijk ongepast commentaar wil geven, krijgt diegene de vraag of h of zij zeker weet dat dit het bericht is dat geplaatst moet worden.

Dat klinkt weliswaar niet alsof het erg veel zal helpen, maar volgens Instagram wijzen tests uit dat veel mensen toch een minder onaangename reactie plaatsen als ze de tijd hebben gehad even na te denken over hun actie.

Beperken

In de strijd om mensen, en dan met name jongeren, meer macht te geven over hun online interacties test het sociale medium binnenkort ook een nieuwe optie ‘restricted’ (beperkt). Zodra je iemand hebt ‘beperkt’, zijn reacties op je berichten van die persoon alleen zichtbaar voor die persoon. Je kunt die opmerkingen wel zichtbaar te maken voor anderen door hun opmerkingen goed te keuren. Als je iemand hebt ‘beperkt’ kan diegene niet zien wanneer je actief bent op Instagram of wanneer je hun berichten hebt gelezen.