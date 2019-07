In reactie op deze onrust roept de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) banken op goed te kijken naar hun beleid hierover. In een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) doet de AP nog eens uit de doeken wat de privacyregels zijn. Vooral voor het gebruik van betaalgegevens voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel ervan, is reden voor de AP om de banken te wijzen op hun plichten rondom de privacy van klanten.

"De AP roept banken die (voornemens zijn) persoonsgegevens in transactiegegevens ‘verder te verwerken’ voor direct marketing-doeleinden nadrukkelijk op om dit te heroverwegen. Zij kunnen daarbij de inhoud van deze brief en de bijbehorende bijlage als leidraad nemen." Zo stelt de AP nadrukkelijk in genoemde brief.

De AP heeft aanwijzingen dat niet alleen ING, dat zijn klanten via een wijziging in het privacystatement informeerde, maar meer banken betaalgegevens van klanten verwerken voor direct marketing-doeleinden. Berichtgeving van de Volkskrant bevestigde dat onder meer ABN Amro en Rabobank dergelijke gegevens verwerken voor marketingdoeleinden..

Katja Mur, bestuurslid van de AP: ‘Betaalgegevens geven zo’n beetje een compleet beeld van iemands leven: waaraan besteed je je geld, van welke verenigingen ben je lid, met wie ga je om, welke patronen zijn zichtbaar? Daarom vindt de AP het belangrijk de bankensector te wijzen op de privacyregels.’