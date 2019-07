Jammers zijn elektronische stoorzenders die (mobiel telefoon- en) internetverkeer plaatselijk onmogelijk maken door het signaal te verstoren. Het Agentschap Telecom vermeldt op zijn website over jammers dat het verboden is om dergelijke apparaten te gebruiken, bezitten of verhandelen.

In de brief stelt de minister dan ook: “Het gebruik van jammers valt onder een afwijkend frequentiegebruik zoals vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Daardoor is het gebruik van die actieve stoormiddelen niet onder alle omstandigheden mogelijk. Uit het oogpunt van nationale veiligheid is het noodzakelijk dat deze jammers onder meer omstandigheden kunnen worden ingezet dan nu het geval is.

Daartoe wordt een Algemene Maatregel Van Bestuur (AMVB) opgesteld. Naar verwachting is dit traject het tweede kwartaal van 2020 afgerond. ”

Tot die tijd belooft de minister dat er waar mogelijk tijdelijke maatregelen genomen worden.