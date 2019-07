Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen, die het aangepaste scherm hebben gezien..

Het toestel, dat bijna 2000 euro gaat kosten, bleek niet bestand tegen het verwijderen van het plastic folie op het scherm. Recensenten die dat eraf hadden gehaald, klaagden dat het scherm vervolgens kapot ging. ‘s Werelds grootste smartphonebouwer bevindt zich nu in de laatste fase van de productie van een commerciële versie, maar kan nog geen datum noemen waarop de verkoop zal starten.

De verbeteringen

Samsung heeft naar verluidt het beschermende folie nu opgerekt zodat het zich om het hele scherm wikkelt en in de buitenste randen vloeit, zodat het niet mogelijk zou moeten zijn het met de hand los te halen. Ook is het scharnier opnieuw ontworpen zodat het iets omhoog geduwd wordt en op gelijke hoogte met het scherm komt, zodat het folie wat verder mee rekt wanneer de telefoon wordt geopend. De spanning die dat veroorzaakt, maakt het folie harder en meer een natuurlijk onderdeel van het apparaat, is het idee.

Samsung zou al snel belangrijke onderdelen, waaronder het display en de batterij, gaan verzenden naar een van zijn belangrijkste fabrieken voor de montage. Toch wordt het voor niet erg waarschijnlijk gehouden dat de vernieuwde Galaxy Fold al in augustus wordt onthuld, als Samsung de nieuwe Note 10 presenteert.