Apple meldde in juni al dat de batterijen van een MacBook Pro's die tussen 2015 en 2017 zijn geproduceerd, oververhit kunnen raken en vervangen moeten worden. In een oproep van de Amerikaanse Consumer Products Safety Commission die vervolgens verscheen, komen nu meer details naar buiten. Apple had het weliswaar over oververhitting en het risico op brandgevaar, maar hieruit blijkt dat enkele gebruikers brandwonden hebben opgelopen.

Uit de oproep blijkt dat in vijf gevallen gebruikers lichte brandwonden opliepen, er één gebruiker met ademhalingsklachten kampte en dat er in 17 gevallen schade is ontstaan aan andere bezittingen. Getroffen MacBook-bezitters worden oproepen hun machine zo snel mogelijk uit te schakelen en op te sturen naar Apple ter reparatie.

Hoeveel toestellen in Nederland en België risico lopen is niet bekend. Op een speciale supportpagina van Apple kun je aan de hand van het serinummer bekijken of jouw MacBook Pro risicovol is en wat je moet doen in dat geval.