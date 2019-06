Google Maps gaat gebruikers vertellen hoe druk het in het openbaar vervoer is. Om te beginnen gaat de kaasrtendienst voor 200 steden weredlwijd voorspellen of je een zitplaats kunt vinden.

Maps gaat ook voorspellen of de bus op tijd komt in plaatsen waar geen real-time informatie van de vervoerder beschikbaar is. Dat maakt de zoekgigant bekend in een blogpost.

In Nederland kun je nu in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven bekijken hoe druk het is in het ov. Later volgen meer steden. Tweakers meldt dat in België Antwerpen, Brussel en Gent als eerste aan de beurt zijn.

De voorspelling van de drukte in trein, bus, tram of metro, wordt gebaseerd op door Google verzamelde informatie van eerdere ritten met het openbaar vervoer.

Met poppetjes geeft Google zijn verwachting van de drukte. Hoe meer poppetjes ingekleurd zijn, hoe drukker de rit volgens de voorspelling van het bedrijf is.

De functie is beschikbaar in Google Maps op zowel Android als iOS.