Daarom heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken besloten dat er in Nederland metingen moeten worden verricht naar besmette IoT-apparaten. De fabrikanten van deze slimme apparaten en consumenten worden actief geïnformeerd over hoe dit op te schonen.

Dat staat in de voortgangsbrief over de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software die zij verstuurd heeft.

“Steeds meer apparaten, naar verwachting dertig miljard in 2020, zijn verbonden met het internet. Slimme thermostaten, koelkasten, speelgoed en tv’s: ze zijn aantrekkelijk voor consumenten en bieden ondernemers extra kansen op inkomsten. Daarmee veilig omgaan, gaat niet vanzelf. Doe je dat niet, dan ben je kwetsbaar of wordt je besmette apparaat ingezet om bij anderen aan gegevens of zelfs geld te komen. Daarom gaan kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken om dit te verbeteren.”

In de vorig jaar gepubliceerde Roadmap staan maatregelen zoals toezicht en certificering om de markt te bewegen om het veiligheidsniveau van het IoT te verhogen. De TU Delft gaat met financiële steun vanuit het ministerie tot en met 2021 metingen doen naar onveilige en al gehackte IoT-apparaten in Nederland. Dat doen zij door bijvoorbeeld netwerken van besmette apparaten in kaart te brengen, zogenoemde botnets. Het ministerie gaat vervolgens in gesprek met fabrikanten over maatregelen om besmette apparaten veilig te maken. Ook consumenten zullen geinformeerd worden hoe zij besmettingen kunnen verwijderen.

Uit een onderzoek dat het ministerie heeft laten uitvoeren bleek dat één op de vijf consumenten (helemaal) niet te weet hoe apparaten die met het internet verbonden zijn, beveiligd moeten worden. Een ruime meerderheid zegt te weten hoe ze een computer of mobiele telefoon moeten beveiligen. Voor andere (slimme) apparaten zoals speelgoed, lampen of koelkasten is dit minder dan de helft. Software updates worden in grote mate uitgevoerd, regelmatig wachtwoorden wijzigen doet een minderheid.