De nieuwe en flink geüpgradede Raspberry Pi 4 is met ingang van nu te koop en hij kost € 39,95.

Volgens de Raspberry Pi Foundation is dit een heel uitgebreide upgrade, die op vrijwel het gehele platform invloed heeft. Naar eigen zeggen bieden ze nu voor het eerst “een pc-achtig prestatieniveau voor de meeste gebruikers, met behoud van de interfacemogelijkheden en de hackbaarheid” zoals we die gewend zijn van de klassieke Raspberry Pi-lijn. Natuurlijk is deze nummer 4 achterwaarts compatibel.

De Raspberry Pi 4 beschikt over een 1,5 GHz quad-core 64-bit ARM processor, zo’n drie keer krachtiger dan die in de vorige Raspberry Pi. Je kunt verder kiezen uit 1, 2 of 4 GB werkgeheugen. Het apparaatje heeft twee usb 3 en twee usb 2-poorten, ondersteunt gigabit-snelheden én kan twee 4K-beeldschermen aan. En dankzij verbeterde decoding kan hij nu ook 4K-video’s goed aan.

Voor meer specificaties of om hem te bestellen ga je naar de Raspberry Pi Foundation of de site van Kiwi-electronics.