Nederlands consumenten deden het afgelopen jaar zo'n 15% van hun online aankopen in een ander West-Europees land. Luxemburgers deden dat in maar liefst 71% van de gevallen en Belgen deden zo'n kwart van hun online aankopen over de grens.

Dat blijkt uit cijfers van Cross-Border Commerce Europe, dat grensoverschrijdende e-commerce stimuleert. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om het totaal aan online aankopen die vanuit het buitenland worden verstuurd, maar om de aankopen in 16 Europese landen.

Het gemiddelde van die 16 landen is 22,8 provent. Belgie zit daar dus net boven, Nederland zit er flink onder. Consumenten in Luxemburg (71%), Ierland (62%) en Oostenrijk (45%) kopen procentueel het meest in deze landen. Onderaan de rangschikking staan Frankrijk (20), Verenigd Koninkrijk (17%) en Nederland (15%). Dat komt deels ook omdat een aantal grote webwinkels in deze landen zijn gevestigd.

Naats de al genoemde landen zijn Portugal, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen, Spanje, Finland, Italië, Zweden en Duitsland in de studie opgenomen.