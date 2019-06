Naar verluidt zijn er inmiddels 125 bedrijven die hun interesse kenbaar hebben gemaakt, waar dat er een paar dagen geleden nog 79 waren. De kansspelautoriteit startte op 5 juni jongstleden de registratie van geïnteresseerde bedrijven en die sluit vandaag, 21 juni. Naar verwachting worden de eerste vergunningen in juli 2020 uitgegeven en gaat de markt voor online gokken op 1 januari 2021 ook daadwerkelijk open.

Eisen

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten bedrijven voldoen aan bepaalde eisen, met name op het vlak van betrouwbaarheid. Zo moet er preventief opgetreden worden om gokverslavingen te voorkomen en moeten spelers zich na aanmelding ook direct weer kunnen uitschrijven. De regelgeving is echter nog niet afgerond dus de exacte eisen zijn nog niet bekend.

In februari is een wet aangenomen die het aanbieden van online kansspelen mogelijk maakt. Op dit moment is dat nog verboden. Partijen die online gokken aanbieden, kunnen nu nog rekenen op stevige boetes.