De laptop is een echt bouwpakket, waarmee je stap voor stap uit de onderdelen je laptop bouwt en vervolgens door de computer geleid wordt in het inrichten ervan. Je leert wat er gebeurt als je sleutelt aan aanraking en geluid, of als je aan de slag gaat met de processor en het geheugen, wat je computer doet als je op toetsen tikt, in de microfoon praat of het scherm aanraakt. Eigenlijk is deze Kano PC bedoeld voor kinderen, om hen vertrouwd te maken met techniek en ze te leren dat je vrijwel alles kunt maken, maar iedereen kan er nartuurlijk mee aan de slag.

De Kano PC is voorzien van de Windows 10 S-mode, een 11,6” touchscreen, de energiezuinige Intel Atom-processor, een HDMI-poort en twee usb-poorten, 4GB RAM-geheugen, 64GB opslag, wifi, bluetooth en een microfoonaansluiting.

Kano maakte eerder al een zelfbouwpakket met een Raspberry Pi. Wanneer deze Kano PC in Nederland te koop zal zijn en wat hij gaat kosten is nog niet bekend. In de VS, Canada en Groot-Brittannië is hij eind oktober voor $ 299 te koop.