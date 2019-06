Met 5G in aantocht, is er weer veel aandacht voor glasvezel en er wordt ook weer hard gewerkt aan de aanleg van netwerken hiermee. Tijd dus voor wat meer informatie over nut en noodzaak van glasvezel.

De aanleg van glasvezel in Nederland is de afgelopen jaren een enorm project geworden. Glasvezel zal het vervangende materiaal moeten worden voor het huidige netwerk die nu wordt gebruikt voor onder andere internet. De aanleg is in volle gang, maar vooral buitengebieden en de Randstad blijven achter op de aanleg van de nieuwe netwerken. Een mooi moment dus om eens te kijken waarom glasvezel eigenlijk nodig is. Wij gaan in dit artikel op de vragen waarom glasvezel zo duurzaam is en waarom glasvezel nodig is voor het toekomstige 5G-netwerk.

Wat maakt glasvezel duurzaam?

Duurzaamheid is de afgelopen jaren de trend geworden en vrijwel ieder product of bedrijf noemt zich tegenwoordig duurzaam om maar te kunnen scoren. Bij glasvezel gaat het niet om deze trend, glasvezel van KPN is namelijk echt duurzaam.

Wanneer we glasvezel vergelijken met het netwerk gemaakt van koper dat voorheen werd gebruikt, zijn er vele voordelen. Zo verbruikt glasvezel een stuk minder energie en is het milieuvriendelijker omdat er geen metalen de grond in gaan. Bovendien kent een glasvezelnetwerk een langere levensduur en vergt het een stuk minder onderhoud dan in het verleden nodig was.

Waarom is er glasvezel nodig voor een 5G-netwerk?

Heel Europa is de afgelopen periode in de ban van het nieuwe potentieel van het innoverende 5G-netwerk. Het 5G-netwerk kan voor vele nieuwe ontwikkelingen zorgen, maar daarvoor is er wel eerst een landelijk dekkend netwerk nodig.

En hier komt glasvezel om de hoek kijken. Glasvezelverbindingen zullen de basis gaan vormen voor het mogelijk maken en verspreiden van een 5G-netwerk. Zo zullen de zendmasten die deze 5G zullen moeten gaan uitzenden, bevoorraad worden door de glasvezelkabels. Het is dus zaak om snel werk te maken van meer en vooral ook sterkere glasvezelverbindingen. De overheid streeft ernaar om in 2023 iedereen te voorzien van 5G-internet.

Glasvezel is de toekomst

Een onderwerp om je eens goed in te verdiepen is het zeker. Kort samengevat kun je stellen dat glasvezel de toekomst is, ook met het oog op duurzaamheid. Het zal resulteren in een netwerk dat staat voor kwaliteit en een stuk minder onderhoud nodig heeft. Daarnaast biedt glasvezel van KPN hoge constante kwaliteit en razendsnel internet. Tijd dus voor de overstap naar glasvezel.

Dit artikel bevat gesponsorde content.