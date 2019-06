Nadat eerder deze maand al bekend was geworden dat Facebook in gesprek was met een Amerikaanse financieel toezichthouder over een cryptomunt, is het nu officieel: Facebook brengt zijn eigen cryptomunt uit.

De cryptomunt gaat Libra heten en is het eerste product van de nieuwe Facebook-dochter Calibra. Calibra heeft als doel het bieden van financiële diensten, zoals je dat met een digitale portemonnee (wallet) ook doet, maar dan via de eigen cryptomunt Libra in plaats van rechtstreeks in gewone dollars of euro’s. Je stuurt eenvoudig een bedrag in deze nieuwe cryptomunteenheid naar de smartphone van een ander, tegen lage tot geen kosten. Facebook werkt nog aan aanvullende diensten, waarmee je bijvoorbeeld je kopje koffie kunt betalen door een code te scannen of je rekeningen voldoen met een druk op de knop.

“Voor veel mensen zijn financiële diensten nog altijd buiten bereik: bijna de helft van de volwassenen ter wereld heeft geen actieve bankrekening. Zo’n 70% van de kleine bedrijven in ontwikkelingslanden heeft geen toegang tot krediet en er gaan elk jaar miljarden verloren aan overboekingskosten, met name door migranten.” Dat is in de woorden van Facebook de uitdaging die ze willen aanpakken met Calibra.