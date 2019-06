De partijen D66 en CDA willen strengere regels voor het gebruik van algoritmes door de verschillende overheden in Nederland. Er moet een speciale waakhond komen die het gebruik in de gaten houdt.

Ook willen zij dat er een richtlijn komt die aangeeft in welke gevallen gebruik van algoritmes gerechtvaardigd is. Dat schrijft NOS naar aanleiding van reacties van die politieke patrtijen op berichtgeving van de omroep. NOS berichtte eerder over de overheid die op grote schaal voorspellende algoritmes gebruikt, zonder dat dat altijd even duidelijk voor burgers is. Soms kunnen die algoritmes negatieve effecten hebben, zoals discriminatie. Daarover kun je meer lezen in de rubriek Denkwerk in PC-Active nummer 305, pagina 90.

"Uit die berichtgeving blijkt dat er een wildgroei aan algoritmes bij de overheid is", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven tegen de NOS. "Maar nergens wordt dat centraal bijgehouden."

Wanneer is het gebruik van algoritmes gerechtvaardigd? Hoe zijn die algoritmes opgesteld? Een nieuwe richtlijn moet daarin en over andere vraagstukken hieromtrent duidelijkheid brengen. Ook moet bepaald worden of de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor extra bevoegdheden moet krijgen of dat hiervoor een nieuwe toezichthouder moet worden opgetuigd.

Verhoeven en CDA-Kamerlid Harry van der Molen zullen dinsdag dan ook een motie indienen om het kabinet om betere regelgeving te vragen. "We willen dat er een toezichthouder komt die soms kan zeggen: nee, hier is de kans op discriminatie te groot", aldus Verhoeven. "Ik ben niet tegen gebruik van algoritmes, maar die vraag wordt nu niet gesteld." De twee Kamerleden denken dat zij een meerderheid meekrijgen in hun voorstel.