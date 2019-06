Android mag binnenkort niet meer geleverd worden, wegens de sancties die de Amerikaanse overheid heeft ingesteld voor het Chinese bedrijf. Nog onbekend is wanneer Hongmeng uitkomt, maar onder meer PC-Active auteur Henk van de Kamer heeft er zo zijn gedachten over.

Hongmeng OS

Henk van de Kamer

Vreemde titel? Tja, hier in het Westen weten we weinig van de Taoïstische teksten. Hong Meng is een karakter in en een metafoor voor de oorspronkelijke wereld in de Chinese versie van Genesis. De wereld was een chaos voordat God — of in de Chinese versie Pangu — orde schiep. Een toepasselijke naam voor het noodgedwongen besturingssysteem dat Huawei gaat lanceren nu zij Android niet meer mogen gebruiken.

De huidige Amerikaanse president Donald Trump is een olifant in de porseleinkast zoals wij hier zeggen. Hij trapt maar wat in de rondte en maakt zo meer kapot dan hij zich realiseert. Omdat Huawei de producten van Google en Microsoft niet meer mag gebruiken, is het maken van een alternatief een voldongen feit.

Wie wordt daar beter van? Niet de Amerikanen, want met name Android zal straks geen rol van betekenis meer spelen op de Chinese markt. Een markt die vele malen groter is dan de Amerikaanse. En waar kopen zij hun mobiele telefoons? Het Amerikaanse Apple is nog steeds een grote speler, maar voor zover ik kan nagaan zijn zij zelfs in Amerika niet meer de grootste. Wereldwijd heeft Huawei in ieder geval Apple al verslagen en hebben zij nu de tweede plaats bereikt. Op de eerste staat nog steeds Samsung. De vraag is wat zij gaan doen als straks de Chinese markt gewend is aan mobiele telefoons met Hongmeng OS in plaats van Android? Hun eigen Tizen heeft het op mobiele telefoons niet gered omdat hun interne markt te klein was. Met het schoppen naar China heeft Trump een slapende hond wakker gemaakt...

Uiteraard ziet Google de bui al hangen en beweert dat Hongmeng OS minder veilig zal zijn. Persoonlijk vind ik Android het meest onveilige besturingssysteem dat in Het Lab draait. Net zoals met de spionagebeschuldigingen is ook hier de oplossing om open te zijn. Ofwel, zorg dat de sourcecode van Hongmeng OS voor iedereen beschikbaar is en ik voorspel dat het net zo veilig wordt als Android.

Het grootste probleem van embedded aparaten is namelijk niet het OS zelf, maar de Linux kernel en alle BLOBs die voor hardware gebruikt worden. Misschien is het teveel gevraagd, maar als Huawei zorgt dat we ook de sourcecode van al die BLOBs krijgen, kon Hongmeng OS wel eens het meeste veilige mobiele OS worden.

Mits aan genoemde voorwaarden wordt voldaan, zal ik het onmiddellijk op mijn telefoon installeren. Mocht dat werkelijkheid worden, zal ik Trump persoonlijk bedanken voor zijn domheid . Aangezien hij ook regelmatig uithaalt naar Europa, mag ik hopen dat ook hier in ieder geval nagedacht wordt over eigen alternatieven voor Apple, Google en Microsoft. Leuker kunnen we het niet maken, wel een stuk veiliger!

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op HetLab.tk