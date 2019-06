De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Dat stelt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland, dat is opgesteld in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Bijna alle vitale processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd en daarvoor zijn er vrijwel geen analoge alternatieven of andere terugvalopties. In combinatie met het achterblijven van de weerbaarheid, maakt dit Nederland kwetsbaar voor digitale aanvallen.

Spionage en sabotage

De grootste dreiging gaat uit van landen als China, Iran en Rusland, in de vorm van spionage, verstoring en sabotage. Op het gebied van economische spionage is China. Van Rusland gaat vooral dreiging uit van meer politiek getinte spionage, onder meer vanwege MH17.

Het feit dat het overgrote deel van de hard- en software ontworpen danwel geproduceerd wordt in China en de Verenigde Staten maakt Nederland kwetsbaar voor hun (veranderende) intenties. Ook kunnen landen wetgeving hanteren die afwijkt van onze privacy-eisen of leiden tot het verkrijgen van toegang tot data van Nederlandse gebruikers of bedrijven.

Cybercrime

Ook de dreiging van cybercriminaliteit blijft onverminderd van kracht. Doordat aanvalsmiddelen laagdrempelig beschikbaar zijn en er weinig kennis nodig is om een cyberaanval uit te voeren, is de verwachting dat dit de komende jaren een probleem zal blijven.

Door het bijna volledig verdwijnen van analoge alternatieven en de afwezigheid van terugvalopties is de afhankelijkheid zo groot geworden dat aantasting kan leiden tot maatschappij ontwrichtende schade. Dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een cyberaanval, een simpele fout kan al forse gevolgen hebben.

Bekijk de infographic door op de afbeelding te klikken, of lees het hele rapport hier