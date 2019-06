In de Nota Mobiele Communicatie heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag haar meerjarenbeleid gepresenteerd.

Hierin wordt gesteld dat er "bij de veilingen maatregelen genomen worden om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Daarbij worden ook de huidige vergunningen van de aanbieders dus meegeteld. Dat betekent dat er minimaal drie aanbieders komen van openbare, snelle mobiele communicatie zoals 5G. Op die manier borgt het ministerie van EZK dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt wat leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten."

Ook neemt de staatssecretaris een advies aan het ministerie van EZK over om in de eerstvolgende veiling een dekkingsverplichting op te nemen. Die dekkingsverplichting bestaat naast geografische eisen ook uit een minimale mobiele datasnelheid waarmee Nederland ook op het gebied van 5G een mondiale koploper blijven.

Op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst mobiele dekking zijn. Binnen deze eis komen normen voor de minimale snelheid op de uiterste randen van een mobiel netwerk. Als absolute minimumeis op die ‘slechtste punten’ worden mobiele snelheden van 8 Megabit per seconde (in 2022) en 10 Mbps (in 2026) ingevoerd.