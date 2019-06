Volgens het bericht gaat het bedrijf een nieuwe stap zetten door “specifiek video's te verbieden die beweren dat een bepaalde groep superieur is op basis van leeftijd, geslacht, ras, kaste, religie, seksuele geaardheid of veteraanstatus en waarmee discriminatie, segregatie of uitsluiting gerechtvaardigd worden.” Zo zal YouTube video’s verwijderen waarin de Holocaust ontkend wordt maar ook andere ‘goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen’, zoals bijvoorbeeld de schoolschietpartij bij Sandy Hook.

Context

Wel zegt YouTube er rekening mee te houden dat sommige video’s van belang zijn voor onderzoek en dat er video’s zijn die weliswaar dergelijk onderwerpen behandelen maar die gericht zijn op het veroordelen of ontmaskeren van haat, of het analyseren van actuele gebeurtenissen. Of video’s al dan niet worden verwijderd zal dan ook van de context afhangen.

Verder wil YouTube ook de verspreiding van desinformatie beperken. In januari is er een update geweest in de VS om aanbevelingen voor (schadelijke) desinformatie te beperken, zoals video's die een nep-wondermiddel voor een ernstige ziekte aanbevelen, of die beweren dat de aarde plat is bijvoorbeeld. In de VS heeft deze maatregel al geleid tot een halverering van dergelijke aanbevolen video’s. De bedoeling is dan ook deze wijzigingen tegen eind 2019 uit te rollen in meer landen. Hierbij spelen ook ‘gezaghebbende bronnen’ een rol. Dergelijke autoriteiten, zoals top-nieuwskanalen, krijgen meer invloed en zullen vaker worden getoond in het rechterrijtje ‘Volgende’.