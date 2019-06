Er gingen al een tijdje geruchten dat iTunes na 18 jaar het veld zou moeten ruimen en dat blijk inderdaad het geval. Vanaf komend najaar vind je in de nieuwe macOS met de naam Catalina, de functies van Apples mediabibliotheek terug in drie apps op de Mac: Muziek, Podcasts en Apple TV. Voor de meest Apple-gebruikers niets nieuws: deze verdeling was er al op iOS-apparaten. Naar verluidt verandert er trouwens voor Windows-gebruikers niets.

Maar er werd uiteraard meer bekendgemaakt:

iOS 13

Met de nieuwe versie van Apples mobile besturingssysteem iOS 13 komt er voor alle iPhones een donkere modus beschikbaar. Daarmee komt Apple tegemoet ana de wens van veel gebruikers die bij minder (omgevings)licht een minder fel oplichtend scherm willen. Voor eigenaren van een iPhone X of XS met hun oled-scherm heeft dat als extra voordeel dat het enigszins energiebesparend werkt, omdat dan de zwarte pixels ook uitgeschakeld zijn. Veder is iOS 13 weer een beetje sneller geworden vergeleken met zijn voorganger. iOS 13 wordt beschikbaar vanaf de iPhone 6S.

iPadOS

Naast de komst in het najaar van iOS 13 voor iPhones, komt Apple vooor het eerst met een apart besturingssysteem voor tablets: iPadOS. Het is een uitgebreide versie van iOS met extra functies. Zo kun je widgets vastmaken aan het homescherm en biedt het betere mogelijkheden om de tablet als vervanger voor een laptop te gebruiken.

iPadOS wordt beschikbaar voor alle modellen iPad Pro , de iPad Air 2 en iPad Air 2019, de 9,7-inch iPad (vanaf 2017) en de iPad mini 4 en iPad mini 2019

Watch, TV en Mac Pro

Uiteraard werd ook nieuwere versie van WatchOS gepresenteerd. Met WatchOS 6 brengt Apple nu de App Store rechtstreeks naar de Apple Watch en daar kun je dan gelijk nieuwe apps speciaal voor het slimme horloge vinden.

Apple TV+ krijgt met tvOS 13 ondersteuning voor meerdere gebruikers en een nieuw beginscherm.

En eindelijk is dan ook de nieuwe Mac Pro onthuld. Deze desktop computer is speciaal voor veeleisende gebruikers, voornamelijk professionals. Hij is voorzien van twee aansluitingen voor usb 3.0, twee Thunderbolt 3- aansluitingen, ethernetpoorten, een koptelefoonaansluiting en biedt ondersteuning voor wifi en bluetooth. Het prijskaartje is hoog: reken maar op meer dan 5000 euro.

En dan heb je nog niet het Pro Display XDR lcd-scherm met een doorsnee van 32 inch. Het 6K-scherm is voorzien van een volgens Apple verbeterde versie van HDR (high dynamic range), waardoor de helderheid en het kleurcontrast verbeterd zouden zijn.