De geruchten dat Apple gaat stoppen met iTunes, of op zijn minst de dienst vergaand uit zou kleden doen al even de ronde, maar website iCulture meldt vandaag meer aanwijzingen.

Op de site valt in een update van een eerder artikel te lezen dat 'ontwikkelaar Craig Hockenberry heeft ontdekt dat linkjes naar muzieknummers die voorheen naar itunes.apple.com verwezen, gaan vanaf nu naar music.apple.com. Sommige muzieknummers zijn nog wel bereikbaar via de iTunes-link, terwijl andere tijdens het weekend zijn verplaatst naar de Music-link. Films en apps zijn nog wel te vinden via hun respectievelijke iTunes-links.'

Onlnags waren er al geruchten dat Apple de iTunes-app nog even in bedrijf zou houden, ook nadat functies als Apple Music en Podcasts waren afgesplitst. iTunes zou een simpele, compacte app worden waarmee je je iOS-apparaten nog steeds zou kunnen synchroniseren. Maar dat lijkt nu toch niet te gaan gebeuren.

De verwachting is dat vanavond (3 juni) meer bekend wordt tijdens de keynote van de WWDC (World Wide Developers Conference) van Apple die van 3 tot 7 jun i plaatsvindt in het Califorische San José.