Amber-alerts of Vermist Kind Alerts zullen voortaan ook op zo'n 300 Nederlandse pinautomaten te zien zijn, om de kans te vergroten dat de vermiste teruggevonden wordt.

Het gaat volgens Amber Alert Nederland om pinautomaten op onder andere Schiphol en Rotterdam Airport, in verschillende grote winkelcentra, op drukbezochte toeristische trekpleisters en in vestigingen van Holland Casino. Op die automaten worden screensavers getoond worden met foto's en gegevens van een vermist kind waarvoor een alert is uitgegeven.

Volgens Amber Alert Nederland heeft de Nederlandse politie hiermee een wereldprimeur: niet eerder stelden banken waar dan ook ter wereld hun betaalautomaten ter beschikking voor het opsporen van vermiste kinderen. De politie en Amber Alert hopen dat meer financiële instellingen hun pinautomaten ter beschikking gaan stellen.

“Om een vermist kind dat in gevaar verkeert snel weer veilig en wel thuis te brengen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de alermeringen onder ogen krijgen. Met het grote bereik van onze pinautomaten dragen wij graag een steentje bij in de zoektocht naar verdwenen jongens en meisjes”, aldus In2Retail, eigenaar van de deelnemende geldautomaten, tegenover Amber Alert.