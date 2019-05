Op woensdag 12 juni organiseert BIT rondleidingen in hun datacenter, exclusief voor HCC-leden. Hiermee bieden we leden de mogelijkheid om een uniek kijkje te nemen in deze fascinerende datacenters.

Een dag eerder is het nationale datacenterdag, maar speciaal voor de leden van HCC organiseert BIT een extra datacenterdag. Een engineer leidt je rond door de datacenters, zodat je een helder beeld krijgt over wat er komt kijken bij een professioneel datacenter en hoe BIT moderne technologieën inzet om continuïteit, performance en beschikbaarheid te kunnen leveren.

Je kunt kiezen of je om 13.00 of om 15.00 uur een rondleiding wilt volgen. BIT is gevestigd in Ede. Je kunt je via de speciale pagina op de site van BIT aanmelden. Houd er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is, dus wees er snel bij!

Meld je nu aan

Zorg dat je een identiteitsbewijs bij je hebt om toegang te krijgen tot het datacenter en vergeet ook je ledenpas niet, zodat de mensen bij BIT weten dat je HCC-lid bent.