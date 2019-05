De AVG heeft geleid tot een toestroom van vragen, klachten en datalekmeldingen bij de AP. Het afgelopen jaar hebben 27.000 mensen de AP telefonisch benaderd over de privacywet, bijna drie keer zoveel als in 2017 toen dat er 9.500 waren. Bovendien ontving de AP in 2018 ruim 11.000 klachten over vermoedelijke privacyschendingen. In 2019 waren dat er tot 1 mei nog eens 9.000.

Ook het aantal datalekmeldingen is sterk toegenomen. In 2018 kwamer er bijna 21.000 datalekmeldingen binnen, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017 waarin 10.009 meldingenwerden gedaan. Op 1 mei 2019 stond de teller voor het lopende jaar op bijna 8.000 meldingen.

Campagne

Een jaar na de start van de nieuwe wetgevinf blijken er nog veel te vragen te leven en dat is reden voor de AP een nieuwe voorlichtingscampagne over de privacywet te lanceren. De campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’ is bedoeld om mensen bewuster te maken van hun privacyrechten en om mkb'ers praktische hulp te bieden de naleving van de wet.

Op de campagnewebsite www.hulpbijprivacy.nl wordt de komende maanden steeds over een ander onderdeel van de AVG uitgelicht. De eerste behandelt de vraag ‘hoe faciliteer je als mkb-er de privacyrechten van je klanten?’. Volgende onderwerpen zijn: beveiliging van persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten, verwerking van gegevens van (zieke) werknemers en de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.