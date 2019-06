Probeer de bètaversie nu via https://beta.hccnet.nl en lees ook de verdere uitleg hieronder. Vind je een foutje? Meld het ons!

Meer opslag

Veel HCC-leden gebruiken HCC!net al sinds jaar en dag. Deze gebruikers hebben de afgelopen maanden al gemerkt dat er wordt gewerkt aan de dienst. Zo werd de opslaglimiet al stilletjes verhoogd van 200 MB naar 1 GB en krijgt iedereen nu de mogelijkheid om alvast over te stappen naar de nieuwe betaversie. De meeste veranderingen worden achter de schermen aangebracht en zijn dus niet direct zichtbaar. Zo stapt HCC!net volledig over op SSD. De planning is dat de nieuwe e-maildienst aan het eind van de zomer helemaal vernieuwd is.

Wat is HCC!net ook weer?

De e-maildienst van HCC bestaat al heel lang. Sterker nog, HCC is mede groot geworden dankzij HCC!net. Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel en de dienst was hard toe aan een opknapbeurt. HCC-leden beschikken straks over een moderne webmailservice. De achterliggende techniek is open source op basis van FreeNAS en je krijgt nergens reclame te zien, zoals bij veel gratis webmaildiensten wél het geval is. HCC!net-webmailclient is gebaseerd op de opensource e-mailclient RainLoop. Dit is een gebruiksvriendelijke, lichtgewicht e-mailclient. Deze moderne webmailclient is responsive en daardoor ook zeer goed te gebruiken op een smartphone of tablet.

Hoe werkt dat vernieuwde HCC!net?

Ga naar https://beta.hccnet.nl en vul daar je HCC!net-mailadres en je wachtwoord in. Klik vervolgens op Aanmelden. Heb je nog geen HCC!net-mailadres? Dan kun je snel een account aanmaken via https://mijn.hcc.nl met je HCC-lidnummer als gebruikersnaam (dit staat vermeld op je ledenpas) en je HCC-code als wachtwoord (deze code staat in de brief die je bij je ledenpas hebt ontvangen).

Zo ziet de nieuwe mailbox eruit

Na het inloggen met je HCC!net-mailadres kom je in een overzichtelijk scherm met drie kolommen. In de linkerkolom staat een aantal standaardknoppen die je kent van de meeste e-mailclients: Postvak IN, Verzonden items, Concepten, Ongewenste e-mail, Verwijderde items en Archief.



De middelste kolom laat de inhoud van de geactiveerde knop/map zien (bij Postvak IN is dat de inhoud van je mailbox) en in de rechterkolom is de geactiveerde e-mail te lezen. Overigens is de indeling van dit scherm ook aan je persoonlijke voorkeur aan te passen. Klik daarvoor op het tandwiel linksonder (Instellingen) en verander de schermindeling op het tabblad Algemeen. Linksboven in het scherm staat de knop Nieuw, waarmee je een nieuw bericht kunt maken, dat als pop-upvenster verschijnt.

De instellingen van de webmailclient zijn aan te passen door te klikken op het tandwiel linksonder, of het hoofdje rechtsboven (kies Instellingen). Ook zijn heel eenvoudig mappen aan te maken (handig voor een overzichtelijke indeling van je e-mails), door ofwel linksonder op het map-icoontje ofwel rechtsboven op het hoofdje te klikken (kies Instellingen | Mappen).

Ook erg handig: via Instellingen | Contactpersonen kun je instellen dat de afzenders van e-mails automatisch worden opgenomen in het adresboek (‘Contactpersonen’). En je kunt die functionaliteit ook met één klik weer uitschakelen.

Omdat het een betaversie betreft, is nog niet alle functionaliteit uit het ‘oude’ HCC!net beschikbaar, maar dat is een kwestie van tijd. Op het moment van schrjiven was het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om een vakantiemelding in te stellen.

Dat wordt uiteraard wél mogelijk. Voor nu kun je dit nog regelen via https://service.hcc.net

Spamfilter en beveiliging

Het kan gebeuren dat de e-mail die je verwachtte te ontvangen, wordt ‘weggevangen’ door het spamfilter. Soms ziet dat filter een e-mail namelijk ten onrechte aan voor spam. Als je vermoedt dat een gewenste mail op deze manier is tegengehouden, stuur dan een e-mail naar , met het adres waarvan je een e-mail verwachtte en wanneer deze e-mail ongeveer verstuurd zou zijn. Dan kan worden uitgezocht of, en zo ja waarom, deze e-mail voor spam is aangezien. De afzender van de tegengehouden e-mail ontvangt trouwens altijd een bericht dat zijn/haar mail in het spamfilter terecht is gekomen. Overigens zit het spamfilter er in de praktijk zelden naast en is het juist een welkome functie, die ervoor zorgt dat je mailbox op HCC!net zo schoon mogelijk blijft.



Wat betreft de beveiliging van je HCC!net-account: naast alle maatregelen die daarvoor zijn getroffen in de datacenters (zie kader Veiligheid), kun je daaraan ook zelf een bijdrage leveren. Via Instellingen | Beveiliging kun je namelijk instellen wanneer er automatisch wordt uitgelogd (zodat anderen niet bij je HCC!net-account kunnen als je je computer even onbeheerd achterlaat) én kun je tweestaps-authenticatie instellen. Daarmee maak je het voor anderen nóg moeilijker om in jouw account te komen.

Veiligheid Bij HCC!net staat veiligheid hoog in het vaandel en dat geldt uiteraard ook voor de privacy van de gebruikers. Die veiligheid en de privacy worden uiteraard zo goed mogelijk gewaarborgd. De opslag van de HCC!net-mails wordt daarom ook verspreid over meerdere datacenters. Deze datacenters worden zeer goed beschermd en ook fysiek beveiligd tegen allerhande akeligheden, onder meer door firewalls, logging, antivirus-scanning en tweefactor-authenticatie. Bovendien hebben alleen mensen die verantwoordelijk zijn voor beheer en/of servicetaken toegang tot de omgeving. De omgevingen zijn ook alleen benaderbaar middels een beveiligde verbinding: op de systemen moet met een gebruikersnaam en wachtwoord worden ingelogd en ook de fysieke toegangscontrole is uitermate streng. Dagelijks wordt een back-up gemaakt, die in verschillende datacenters wordt opgeslagen. En het dataverkeer gaat alleen over de eigen netwerkinfrastructuur en data die van buiten komt, gaat alleen via versleutelde verbindingen. Verder zijn verschillende maatregelen genomen om fysieke schade aan de apparatuur te voorkomen, zoals bijvoorbeeld back-upstroomvoorziening, klimaatbeheersing en natuurlijk ook weer die strenge toegangscontrole.

Voordelen van HCC!net

Maar waarom zou je nu, naast of in plaats van je bestaande e-mailaccount, een HCC!net-mailaccount willen? Ieder zal daar zijn of haar eigen redenen voor hebben, maar wij kunnen, naast de gebruiksvriendelijkheid, wel een aantal voordelen bedenken. Zo is HCC!net provideronafhankelijk, oftewel: je kunt probleemloos overstappen op een andere internetprovider zonder dat je e-mailadressen veranderen. Dat geeft toch extra keuzevrijheid. Datzelfde voordeel vind je natuurlijk ook bij Windows Live Mail of Gmail, maar we kunnen ons voorstellen dat je, gezien de recente negatieve publiciteit rond de grote techreuzen, wat huiverig bent om al je e-mails bij dergelijke internetgiganten onder te brengen.



Een belangrijk voordeel van het nieuwe HCC!net is ook de verhoogde opslaglimiet van 1 GB. Waar bij de oude versies van de dienst gebruikers nog regelmatig aanliepen tegen de melding ‘Over quota’, wat betekende dat hun mailbox vol zat, zal dat in de nieuwe HCC!net niet zo gauw meer gebeuren.



En last but not least: HCC!net is en blijft geheel vrij van reclame en meekijkers.