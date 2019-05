Google volgt daarmee de nieuwe, strengere regels van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken voor het Chinese telefoonbedrijf. De Amerikaanse president Trump tekende afgelopen donderdag een decreet waardoor het Amerikaanse bedrijven verboden wordt telecomapparatuur te gebruiken die een nationaal veiligheidsrisico zouden vormen.

Ook chipmakers Intel, Qualcomm en Broadcom doen daarom geen zaken meer met Huawei. Dat meldde het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

Alle zaken tussen Google en Huwaei die betrekking hebben op de overdracht van hardware, software en technische dienstverlening zijn per direct gestopt, met uitzondering van alles wat via het open net verloopt. "Google houdt zich hiermee aan de oproep", zegt een woordvoerder van het technologiebedrijf tegen Reuters. "We onderzoeken nog wat de gevolgen zijn." Maar Google zegt wel dat er niets verandert voor Huawei-telefoons die al in gebruik zijn.

In de VS bestaat de angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.