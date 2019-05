De krant schrijft dat "Huawei een verborgen achterdeur [zou] hebben naar de klantgegevens van een van de drie grote telecomproviders in Nederland: Vodafone/ Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN. De AIVD onderzoekt of er een link is met spionage door de Chinese overheid, zo vertellen inlichtingenbronnen aan de Volkskrant."

De AIVD wil niet reageren op vragen van de krant, zoals de dienst dat nooit doet. De providers kunnen of willen er inhoudelijk niet op reageren. Een woordvoerder van Huawei laat weten dat het bedrijf niet meewerkt aan spionage en dat het zich aan de wetten en regels van elk land houdt waar het bedrijf zaken doet.

Huawei is langer onderwerp van onderzoeken van verschillende (westerse) inlichitngendiensten. Veel westerse overheden, waaronder ook de Verenigde Staten en Australië, vrezen dat het bedrijf door de Chinses overheid wordt gebruikt voor spionagedoeleinden en hebben Huawei al in de ban gedaan. China gebruikt al jaren hackers om in het westen te spioneren en vertrouwelijke informatie buit te maken. Die angst wordt versterkt nu 5G in aantocht is. Huawei is een grote speler op de markt voor (onderdelen) van netwerkproducten voor die technologie.