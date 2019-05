Voor telefoongesprekken in de de gehele EU is het maximumtarief vastgesteld op 19 cent per minuut, voor sms'jes is dat 6 cent (prijzen ex. btw). Voorheen betaalden Nederlanders afhankelijk van hun provider en bundel zo tussen de 25 en 75 cent per minuut voor een telefoongesprek naar iemand in een ander EU-land.

Het tariefplafond volgde op het afschaffen van de roamingkosten in juni 2017 en is bedoeld om een eind te maken aan de grote discrepantie in prijzen tussen de verschillende lidstaten.

Gemiddeld was de standaardprijs van een vast of mobiel gesprek binnen de EU drie keer zo hoog als de standaardprijs van een binnenlands telefoontje, voor een sms-bericht was dat meer dan tweemaal zo duur is als bij een binnenlands bericht.

>> Bellen binnen EU definitief maximaal 19 cent per minuut

>> Internationaal bellen binnen EU straks maximaal 19 cent per minuut